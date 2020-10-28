İmama yapmadıkları şey kalmadı! Herkesi gülümseten anlar!

Sultanbeyli'de Uzundere Sultan Camii'ne namaz vakti gelen iki çocuk, koşarak camiye girdi. Çocuklardan biri, camide namaz kılan imam Seyhan Yaban secdeye gittiği sırada sırtına çıktı. Çocuk, imam secde yaparken yere yuvarlandı. Daha sonra yerden kalkan çocuk, imamın maskesini düzeltti. Namaz kılan imamın çevresinde koşan çocukların neşesi, görenleri gülümsetti. Namazını bitiren imam, yanına alarak birlikte dua ettiği çocukları başını okşayarak sevdi.



Cami imamı Seyhan Yaban; “Öğle namazında mahallemizden iki yavrumuz camimizi ziyarete geldiler. Ürkek olduklarını gördüm. Namaz sonuydu. Mihraba çağırdık kendilerini, beraber oturduk. Cemaat ayrılınca camide tek başıma namaz kılarken koşarak geldiklerini gördüm. Yanımda bana sevgi gösterisinde bulundular. Ben de namazın akabinde yanıma oturtarak onların başlarını okşayıp beraber Rabbimize niyazda ve duada bulunduk” dedi. Çocukların imam ile oyunu ve gülümseten neşesi, güvenlik kamerasına da yansıdı.





