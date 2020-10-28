Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ahlaksız karikatüre çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında Fransa'da Charlie Hebdo'nun hakaret içeren karikatürüne yönelik ilk kez konuştu.



FRANSA'DA CHARLIE HEBDO'NUN HAKARET İÇEREN KARİKATÜRÜNE TEPKİ



Maalesef İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber Efendimize saygısızlığın, özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı dönemden geçiyoruz. Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok zaten. Hedef savunduğumuz değerler. Sağduyulu Avrupalılar aydınlık bir gelecek için inisiyatif geliştirmeli. Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir. Biz bu saldırılar karşısında tepkisiz kaldığımız gün öldük demektir.



''SİZ KATİLSİNİZ''



Batı'ya sesleniyorum siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden, Afrika'nın her ülkesine altın var diye giren oradaki insanları katleden? Siz katilsiniz katil. Lübnan'a gidiyorsun ne işin var senin Lübnan'da? Oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Aradığını bulamadın orada kovdular seni. Vaka bu. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak.



''BUNLAR HAÇLI SEFERLERİ'Nİ YENİDEN BAŞLATMAK İSTİYORLAR''



Fransa ve genel olarak Avrupa, Makron'un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu kısır, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir. Adeta bunlar Haçlı Seferi'ni yeniden başlatmak istiyorlar. Bu vatanda 435 kilise sinagog ve havra bulunuyor. Kimsenin kutsalına inancına müdahale etmedik etmeyiz.''



