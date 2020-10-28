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Başkan Erdoğan 'yenilik' talimatı verdi, yüzde 65 değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre süreci devam eden AK Parti'de nasıl bir yönetim istediğinin çerçevesini çizdi. Teşkilatlarda "yenilik" isteyen Erdoğan, "Aktif, dinamik ve motivasyonu yüksek bir teşkilat istiyorum" dedi. Bu talimata uygun olarak teşkilatlarda İstanbul dahil kapsamlı bir yenilenme başladı.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:12
Başkan Erdoğan 'yenilik' talimatı verdi, yüzde 65 değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre süreci devam eden AK Parti'de nasıl bir yönetim istediğinin çerçevesini çizdi. Teşkilatlarda 'yenilik' isteyen Erdoğan, 'Aktif, dinamik ve motivasyonu yüksek bir teşkilat istiyorum' dedi. Bu talimata uygun olarak teşkilatlarda İstanbul dahil kapsamlı bir yenilenme başladı. Ortalama yüzde 65 civarında teşkilat yönetimlerinde değişiklik olurken bu oranın bazı yerlerde yüzde 80'i bulduğu bildirildi. İstanbul'da ise değişmesi kesinleşen ilçe teşkilatı sayısı 17'yi buldu.

2023 SEÇİMLERİ

AK Parti büyük kongresinin pandeminin durumuna göre önümüzdeki Mart-Nisan aylarında yapılması planlanıyor. Seçilecek yönetimler aynı zamanda 2023 yılındaki kritik seçimlere kadar gireceği için Başkan Erdoğan, kongrelere büyük bir titizlikle yaklaşıyor. Erdoğan, ilçe kongreleri başlamadan önce yönetime geleceklerin profilini 'aktif, dinamik, motivasyonu yüksek olarak belirledi. Üstünde özellikle durduğu konu ise 'teşkilatların yenilenmesi, yeni isimler' oldu. Çalışmalar da bu çerçevede yapılın değişikler gerçekleştirildi.

İSTANBUL'A ÖZEL ÇALIŞMA

Başkan Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi İstanbul'a bu kez de büyük özenle yaklaşıp kapsamlı bir çalışma yaptırdı. 7 Kasım'da başlayacak İstanbul ilçe kongreleri öncesi hangi yönetimler ile devam edileceği, hangilerine veda edileceği belirlendi. Şu ana kadar 17 ilçe teşkilatının değiştirilmesi kesinleşti. Bu sayının önümüzdeki günlerde artabileceği, 20'nin üstüne çıkabileceği konuşuluyor.

Değişiklik kararı verilmeden önce belediye başkanları, milletvekilleri, partililer ile görüştü, özel ekipler gidip raporlar hazırladı. Son kararı Erdoğan verdi. Kendi yaptırdığı özel çalışmaları da dikkate alarak kimlerin gideceği belirlendi.

Vedalaşılacak ilçe yönetimleri arasında üç dönem olanlar da bulunuyor. Bazılarının başarısız olduğu için değil, yenilenme için değiştirildiği belirtildi. Tecrübeli ve başarılı olanlardan 10-12 ismin AK Parti İstanbul İl Teşkilatında görev alabileceği belirtiliyor.

Tüm bu çalışmalar sonrasında şu ana kadar 17 ilçe başkanının değişmesi kesinleşti. Sayının önümüzdeki günler artması bekleniyor. Buralardan ayrılan tecrübeli isimlere il yönetiminde yer verilebileceği de konuşuluyor.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

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