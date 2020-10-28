Başakşehir - PSG | Maçta ilk gol sesi!

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında son finalist Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk ediyor. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetiyor. Maçın skorlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'yi konuk ediyor.
11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Crivelli
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Kurzawa, Herrera, Di Maria, Florenzi, Moise Kean, Neymar, Mbappe
BAŞAKŞEHİR 0-1 PSG