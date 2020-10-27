27 Ekim'in koronavirüs tablosu açıklandı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 27 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 27 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



27 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI:127.651

HASTA SAYISI: 2.209

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 1.511



AĞIR HASTA VE AKTİF HASTA SAYISI DÜŞMEDEN BAŞARILI OLAMAYIZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.





