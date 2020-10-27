Instagram'a bomba özellik geldi! Yeni Instagram özelliği Türkiye kullanıma sunuldu!

Facebook'tan geçtiğimiz sene yapılan açıklamada Instagram, WhatsApp ve Messenger'ın birbirine entegre edileceği belirtilmişti. Birkaç hafta önce bu özellik pilot olarak uygulanmaya başlamıştı.



Dün akşam Instagram'a giren Türk kullanıcılardan bazıları Instagram'ın ana ekranında 'Uygulamalar Arası Mesajlaşmayla Tanış' uyarısıyla karşılaştı. 'Bu Değişiklik Hakkında Bilgi Al' seçeneğine tıklayınca, 'Uygulamalar Arası Mesajlaşma' menüsü açılıyor.



İsteyen kullanıcılar 'Yok say' seçeneğine tıklayarak, özelliği devre dışı bırakabilir. Güncelleme istenildiği zaman ayarlardan yapılabilir. 'Güncellemeye Devam Et' seçeneğini seçince uygulamalar arası mesajlaşma özelliği aktif oluyor. Böylece Instagram kullanıcıları, Facebook kullanıcılarına mesaj atabiliyor ve mesaj alabiliyor.



üncellemeden sonra Instagram'da sağ üst köşede bulunan işaret ise Facebook Messenger'ın işaretine dönüyor.



Instagram Ayarlar'da Mesajlar kısmından mesaj isteklerinin Sohbetler listesine mi, Mesaj İstekleri klasörüne mi gönderileceğine veya mesajları hiç almamaya karar verebilirsiniz.



