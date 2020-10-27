Instagram'a bomba özellik geldi! Yeni Instagram özelliği Türkiye kullanıma sunuldu!

WhatsApp'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan Instagram'a yeni özellikler ekleniyor. Uygulama içinde değişiklikler gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz haftalar içinde Keşfet'in yerini Reels almıştı. Yapılan bu yer değiştirme oldukça konuşulmuştu. Şimdi de yine ses getirecek bir yenilik devreye girdi. Hatırlarsanız Mark Zuckerberg'in, WhatsApp, Instagram ve Facebook'u birleştirmeye yönelik planı vardı. Bu yenilik Instagram kullanıcılarının, Facebook hesabı olmadan Messenger kullanıcılarına mesaj atmasını sağlıyor. Söz konusu özellik Türkiye'de de kullanıma sunuldu.
Facebook'tan geçtiğimiz sene yapılan açıklamada Instagram, WhatsApp ve Messenger'ın birbirine entegre edileceği belirtilmişti. Birkaç hafta önce bu özellik pilot olarak uygulanmaya başlamıştı.
Dün akşam Instagram'a giren Türk kullanıcılardan bazıları Instagram'ın ana ekranında 'Uygulamalar Arası Mesajlaşmayla Tanış' uyarısıyla karşılaştı. 'Bu Değişiklik Hakkında Bilgi Al' seçeneğine tıklayınca, 'Uygulamalar Arası Mesajlaşma' menüsü açılıyor.
İsteyen kullanıcılar 'Yok say' seçeneğine tıklayarak, özelliği devre dışı bırakabilir. Güncelleme istenildiği zaman ayarlardan yapılabilir. 'Güncellemeye Devam Et' seçeneğini seçince uygulamalar arası mesajlaşma özelliği aktif oluyor. Böylece Instagram kullanıcıları, Facebook kullanıcılarına mesaj atabiliyor ve mesaj alabiliyor.
üncellemeden sonra Instagram'da sağ üst köşede bulunan işaret ise Facebook Messenger'ın işaretine dönüyor.
Instagram Ayarlar'da Mesajlar kısmından mesaj isteklerinin Sohbetler listesine mi, Mesaj İstekleri klasörüne mi gönderileceğine veya mesajları hiç almamaya karar verebilirsiniz.