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İki ilde kırmızı alarm! Evlere ilerliyor...

Hatay ve Mersin'den peş peşe son dakika haberleri geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için Kahramanmaraş'tan da ekipler sevk edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde de yangın çıktı. Gelen son dakika haberine göre, yangın yerleşim alanlarına ilerlemeye başladı. İskenderun ve Anamur'da yangınları söndürmek için ekipler büyük mücadele veriyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 12:25
İki ilde kırmızı alarm! Evlere ilerliyor...

Hatay ve Mersin'den yürek yakan son dakika haberleri geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken müdahale başladı. Çevre illerden takviye ekipler de İskenderun'a sevk edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde de yangın çıktı. Saat 11.30'da başlayan yangın hala söndürülemedi. Gelen son dakika haberine göre; Mersin'in Anamur ilçesindeki yangın yerleşim alanlarına ilerliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İSKENDERUN'DA YANGIN

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Ekipler ihbarı alır almaz bölgeye hareket ederken, söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş'tan gelen ekipler de katıldı.

MÜDAHALE BAŞLADI

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ HATAY'DA ORMANI YAKMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan 'Ateşin Çocukları' insiyatifi, Hatay'da birçok noktada yangın çıkarmıştı. Yangın günlerce sürerken, yaşam alanlarına inmişti. Birçok insan evini, arabasını, dükkanını kaybederken, sorumluları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Terör örgütü PKK'nın Amanos üzerinden bölgede sabotaj saldırıları planladığı öğrenilmişti.

MERSİN'DE DE ORMAN YANGINI!

Mersin'in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangına müdahale ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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