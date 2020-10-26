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Ermenistan Ateşkesi yine ihlal etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun yerel saatle 08.00'de ilan edilen ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine 200'den fazla mermi attığını duyurdu.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 19:04
Ermenistan Ateşkesi yine ihlal etti!

Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özellikle Terter kentinin aralıksız ateşe tutulduğunu bildirdi.

Ermenistan'ın füze ve toplarla ateş açtığını belirten Hacıyev, Ermenistan ordusunun gün içerisinde Terter dahil Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine 200'den fazla mermi attığını belirtti.





TERTER'E SMERÇ FÜZESİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ermenistan ordusunun Terter'e 'Smerç' füzesi attığı bildirildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Daşkesen ili kırsalında yangın çıktığı belirtildi. Yangında çalı ve kısmen de ağaçlardan oluşan 10 hektara yakın arazinin yandığı kaydedildi.

ErmenistanAzerbaycan

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