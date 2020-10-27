Duygu Delen cinayetinde flaş gelişme! Eski sevgilisi

Gaziantep'te, 13 Ağustos günü eski kız arkadaşı Duygu Delen'in 4. Kattaki evlerinden şüpheli bir şekilde düşüp yaşamını yitirmesi nedeniyle tutuklu bulunan şüpheli Mehmet Kaplan için ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapis cezası istendi.



İDDİANAME HAZIRLANDI!



17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan (20) hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



GAZİANTEP KAPALI CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNUYOR



Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve Duygu Delen'in vücudunda çok sayıda darp ve cebir izinin bulunduğunu gösteren raporun da gelmesinin ardından savcılık dosyayı tamamladı. Halen Gaziantep Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Kaplan hakkında 'Çocuğun kasten öldürülmesi', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hakaret' ve 'konutta yağma' suçlarından hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



32 YILA AKDAR HAPSİ İSTENDİ



İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Mehmet Kaplan, kasten öldürme, cinsel istismar, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak. İddianamede, Mehmet Kaplan'ın cinayetten dolayı ağırlaştırılmış müebbet ile 3 ayrı suçtan ise 32 yıla kadar hapis cezası isteniyor.