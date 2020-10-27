Dünyaca ünlü yazardan 73. kitap: Aydınlanma

Kitapları 73 dile çevrilen, tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta aydınlanma konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.



“İnsan hayatının anlamı gerçeği bulmaktır” diyen Manaf, eserde aydınlanma üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:



Aydınlanma bir şimşek gibi çakar ve insanın iç dünyasını aydınlatır, sonra da bilgelik yağmuru yağar ve insanın içinden bilgelik selleri akar. Bu yağmur insanın iç dünyasının topraklarını verimli hale getirir.



Aydınlanma formülü şudur: Zekâ + İrade + Cesaret + Gerçek = Aydınlanma. Yani bir insanın zekâsı uyanınca iradesini devreye sokar, gerçeği bulma cesareti gösterir ve gerçeği bulunca aydınlanır.



Karanlıkta el yordamıyla yolunu bulmaya çalışan insanın cehaletten kurtulup karanlıktan aydınlığa çıkmasıdır aydınlanma. Başka bir deyişle aydınlanma karanlıktan kurtulup cehaletten özgürleşmektir.



Aydınlanma yalnızca gerçeği bilmeye cesaret eden insanın başına gelmektedir. Bu nedenle aydınlanma korkakların değil, cesurların işidir. İşte aydınlanmanın sloganı budur:



“Gerçeği bilecek kadar cesur ol!”



Aydınlanma kendini anlamakla başlar, başkalarını ve evreni anlamakla devam eder. Aydınlanma bir merdivendir. Aydınlanma merdiveninin ilk basamağı kim olduğunu bilmektir. İkinci basamağı başkalarını, üçüncü basamağı ise evreni keşfetmektir.



Aydınlanma tek bir “dağdır” ve bu dağa çıkan pek çok patika vardır. Herkes bu aydınlanma dağına kendi patikasından çıkar. Fakat aydınlanma dağının zirvesinde bütün patikalar birleşir çünkü aydınlanma zirvesine varan herkes mutlak gerçeğin tek olduğunu kavrar.



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Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet gibi insana dair hemen her konuda 73 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Aydınlanma Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabı, pandemi nedeniyle herkesin ağırlıkla evlerinde olduğu bu dönemde keyifle okunabilecek gerçek bir başucu kitabı.

