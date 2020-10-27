Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev 'Türk F-16'larını görürsünüz' demişti

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı özgürleştirme hedefiyle ilerleyişini sürdürüyor. Bu bağlamda bir çok noktayı işgalden kurtaran ordu, cephe hattında önemli kazanımlar elde etti. Yerli ve Milli SİHA'larının da bu kazanımlarda belirleyici faktör olarak yer aldığı sabah sahası için önemli bir güç de Türk F-16'ları.



DENGE UNSURU



Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk F-16'larına ilişkin yaptığı açıklamalar bölge dinamiklerini ortaya koyarken, güvenlik uzmanları da Türk F-16'larının önemli bir denge unsuru olduğuna dikkat çekti.



TÜRK F-16'LARI BÖLGE İÇİN DENGE UNSURU



Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türk F-16'larının Azerbaycan'da bulunmasının önemli bir denge unsuru olduğunu ifade etti.



TATBİKATLAR YAPILIYOR



Ermenistan'ın geçtiğimiz temmuz ayında Tovuz bölgesinde yönelik saldırılarından sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında tatbikatlar yapıldığını ifade eden Pekin, şu ifadelere yer verdi:



'Tatbikatlar için Azerbaycan'a giden Türk F-16'ları gelen istihbarat raporları doğrultusunda bu ülkede kaldı. Türkiye'nin F-16'ların Azerbaycan'da bırakılması bölgede bir denge unsurudur.