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Başkan Erdoğan satın almayın demişti! İşte Türkiye'deki Fransız markaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Fransız mallarını satın almayın'' çağrısının ardından Türkiye'deki Fransız markaları ve ürünleri merak konusu oldu. İşte o markalar ve ürünler...

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 19:47
Başkan Erdoğan satın almayın demişti! İşte Türkiye'deki Fransız markaları!

Fransa'da, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine yansıtılması İslam dünyasını ayağa kaldırdı. Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketler Fransa'yı boykot etme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı. Erdoğan, "Ben buradan milletime sesleniyorum; nasıl ki Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın." dedi. Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısının ardından Türkiye'deki Fransız markaları merak konusu oldu.

İşte Türkiye'de bulunan Fransız marka ve malları:

Benzin: Total ve Elf

Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

Uçak: Air France, Airbus

Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler,
René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Fred Joaillier, Givency, Hermes, Louis Vuitton Malletier,

Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,

İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,

İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

Labaratuvar ve Test Cihazları: Chopin

Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,

Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

Çelik Sektörü: Arcelor,

Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM

Süt ürünleri (Yoğurt-Peyinr): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont,
Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne,

Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,

Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain,
Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life

FransaKuveytÜrdünRecep Tayyip Erdoğan

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