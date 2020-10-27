Anne ve kızına infaz!

Olay, saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi.



Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İ.'nin silahlı saldırısına uğradı.



Başlarından yaralanan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Büşra Gizem Güzelsoy'un kanlar içinde annesinin kucağına devrildi belirlendi.



Ömer İ. ise saldırının ardından otomobiliyle olay yerinden kaçtı.



Anne be kızın olaydan 2 saat kadar önce polis merkezine giderek koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Polis, kazan Ömer İ.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.