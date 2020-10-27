ABD'de son ankete göre Donald Trump önde!

ABD'de 46. başkanlık seçimleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.



Demokratların adayı Joe Biden başkanlık koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri almayı hedeflerken, mevcut Başkan Donald Trump ise 4 yıl daha ABD Başkanı olarak devam etmek istiyor.



ABD'DE YENİ ANKET

Seçimlerle ilgili ABD'de yapılan anketlerde uzun bir süredir Joe Biden açık ara önde görünüyordu.



Ancak son ankete göre, Donald Trump, rakibini az bir farkla geride bıraktı.



TRUMP, BIDEN'IN ÖNÜNE GEÇTİ

Newsweek'in haberine göre, Trump'ın oyu yüzde 48 olarak kaydedilirken, bu oran Biden için yüzde 47 oldu.



ABD BAŞKANI'NI ONAYLAYANLARIN ORANI YÜZDE 52

Ankete katılanların yüzde 3'ü başka bir adaya oy vermek istediğini dile getirirken, yüzde 2 ise kararsız olduğunu bildirdi.



Trump'ın başkanlık görevi performansını yüzde 52'nin onayladığı, yüzde 46'nın ise olumsuz yönde görüş paylaştığı aktarıldı.



