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Yunanistan'da alarm! Sokağa çıkma yasağı getirildi, 3'üncü seviye an meselesi...

Yunanistan'da artan Covid-19 vakaları sonrası sokağa çıkma yasağı getirildi. Başkent Atina ve Selanik’in de aralarında olduğu çok sayıda kentte artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bugünden itibaren 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öte yandan Rodop'ta artan vakalar sonrası 3'üncü seviyeye geçilmesinin an meselesi olduğu bildirildi.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:37
Yunanistan'da alarm! Sokağa çıkma yasağı getirildi, 3'üncü seviye an meselesi...

Yunanistan'da artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bugünden itibaren 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan ülkenin Batı Trakya yakasında son 3 günde Rodop ilinde toplam 40 pozitif vaka bulunması sonrasında yetkililer, Rodop ilinin 3'ncü seviyeye geçmesi an meselesi olduğunu ifade etti.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan koronavirüs bilançosuna göre, ülke genelinde bir günde 935 vakadan 34'ünün Batı Trakya'da olduğu belirtildi.

Bunlardan 20'sinin Rodop, 3'ünün İskeçe ve 11'inin ise Meriç ilinde olduğu açıklandı.

Yunanistan

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