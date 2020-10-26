Süleyman Soylu'dan Hatay saldırısı açıklaması!

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir terörist kendini patlattı. Teröristn kendini patlatmadan önce polisle çatıştığı bildirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaşanan terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini ifade etmişti.



Konu ile ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş bir açıklama geldi.



Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız.' ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Soylu'nun tweeti şu şekilde:





