Siyasi partiye dönüşecek mi? Muharrem İnce’den yeni açıklama!

CHP'nin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, başlattığı “Bin Günde Memleket” hareketi hakkında konuştu. İnce, hareketin siyasi parti olup olmayacağına milletin karar vereceğini söyledi.



Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, İnce ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.



Selvi'nin yazısının bir kısmı şöyle:



Muharrem İnce ile bundan sonraki yol haritasını konuştum. Gezdiği yerlerde halk ne diyor, Memleket Hareketi bir siyasi partiye dönüşecek mi, Türkiye için yeni olarak ne söyleyecek; hepsini sordum.



Gezdiği yerlerdeki gözlemlerini de sordum.



1. “Millet hem iktidardan hem de muhalefetten rahatsız” dedi.



2. Gençlerin gelecekten umutsuz olduğunu söyledi.



“Bu ülkenin gizli bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için bu hareketi başlattım” dedi.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinden sonra bir açıklama yapacağını, ardından “manifesto”nun yazımına başlanacağını açıkladı. Manifestonun yazımının yılbaşına kadar tamamlanması bekleniyor. Yeni yılla birlikte yine Türkiye'ye bir mesaj verecek. Peki bu hareket siyasi partiye dönüşecek mi? “Siyasi parti olup olmayacağımıza millet karar verecek” dedi. 81 il ve büyük ilçeleri gezdikten sonra parti kurup kurmamaya karar vereceklerini söyledi. Onun için bir “kurucular kurulu” belirleyecekler.



Muharrem İnce'yi başından beri takip ediyorum. Kendisine bir rota çizmiş durumda. Bu yolun sonu bir siyasi partiye gider. Ama belli ki doğru bir zamanlamayı belirlemek istiyor.



Muharrem İnce tecrübeli bir politikacı. Ancak mevcut siyasi tablodan memnun değil. “Kısır çekişmelerden uzak olacağız. Yeni bir siyaset tarzı. Yeni bir siyaset dili ve yeni siyasi kadrolarla ortaya çıkacağız” diyor.