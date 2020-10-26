USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,41

Siyasi partiye dönüşecek mi? Muharrem İnce’den yeni açıklama!

Siyaset Siyasi partiye dönüşecek mi? Muharrem İnce’den yeni açıklama Siyaset Siyasi partiye dönüşecek mi? Muharrem İnce’den yeni açıklama CHP’den dışlanarak ‘Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce’nin bu hareketinin siyasi partiye dönüşüp dönüşmeyeceğine milletin karar vereceğini açıkladı.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:10
Siyasi partiye dönüşecek mi? Muharrem İnce’den yeni açıklama!

CHP'nin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, başlattığı “Bin Günde Memleket” hareketi hakkında konuştu. İnce, hareketin siyasi parti olup olmayacağına milletin karar vereceğini söyledi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, İnce ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Selvi'nin yazısının bir kısmı şöyle:

Muharrem İnce ile bundan sonraki yol haritasını konuştum. Gezdiği yerlerde halk ne diyor, Memleket Hareketi bir siyasi partiye dönüşecek mi, Türkiye için yeni olarak ne söyleyecek; hepsini sordum.

Gezdiği yerlerdeki gözlemlerini de sordum.

1. “Millet hem iktidardan hem de muhalefetten rahatsız” dedi.

2. Gençlerin gelecekten umutsuz olduğunu söyledi.

“Bu ülkenin gizli bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için bu hareketi başlattım” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinden sonra bir açıklama yapacağını, ardından “manifesto”nun yazımına başlanacağını açıkladı. Manifestonun yazımının yılbaşına kadar tamamlanması bekleniyor. Yeni yılla birlikte yine Türkiye'ye bir mesaj verecek. Peki bu hareket siyasi partiye dönüşecek mi? “Siyasi parti olup olmayacağımıza millet karar verecek” dedi. 81 il ve büyük ilçeleri gezdikten sonra parti kurup kurmamaya karar vereceklerini söyledi. Onun için bir “kurucular kurulu” belirleyecekler.

Muharrem İnce'yi başından beri takip ediyorum. Kendisine bir rota çizmiş durumda. Bu yolun sonu bir siyasi partiye gider. Ama belli ki doğru bir zamanlamayı belirlemek istiyor.

Muharrem İnce tecrübeli bir politikacı. Ancak mevcut siyasi tablodan memnun değil. “Kısır çekişmelerden uzak olacağız. Yeni bir siyaset tarzı. Yeni bir siyaset dili ve yeni siyasi kadrolarla ortaya çıkacağız” diyor.

Muharrem İnceAbdulkadir Selvi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement