Rus haber sitesi: Türk İHA’lar, son 70 yıldaki bütün taktikleri değersizleştirdi

Rus, 'Topcor.ru' web haber sitesinde yayınlanan analiz haberde, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ savaşında kullandığı Türk SİHA'larından övgüyle bahsedilerek, 'Türk İHA'lar, son 70 yıldaki bütün taktikleri değersizleştirdi' denildi. Haberde, 'Dağlık Karabağ'daki çatışma, savaşmanın olağan kurallarını sonsuza kadar değiştirebilir. Azerbaycan'ın başarıyla kullandığı İHA'lar, son 70 yılda insanlığın biriktirdiği tüm taktikleri değersizleştirdi. Dünya ordularının çoğu bu dersi henüz öğrenmedi ve sonuçlara varmadı. Ancak Rusya bu konuda şimdiden çok ileriye gitmeyi başardı.' dendi.



Ayrıca haberde Dağlık Karabağ meselesi de değerlendirildi. 'Ermenistan Savunma Ordusu tarafından hazırlanan siperler, ön planlar, ateş haritaları, hedeflenen mevziler vb. Azerbaycan'ın yeni (Türk) silahları karşısında kesinlikle çaresiz kaldı. Böylece, uzman tahminlerine göre Azerbaycan saldırısı sırasında kullanılan İHA'lar zırhlı araçların yarısından fazlasını, topların yüzde 60'ından fazlasını ve düşmanın hava savunma sistemlerinin çoğunu imha etti. Ama en önemlisi, yeni taktikler, gelecekte düşman mevzilerini mermilerle vurmanın artık gerekli olmadığını gösterdi. Dronlar, ateş etmenin etkililiğini önemli ölçüde artırarak, onu pratik olarak ideal hale getirdi: 'tek atış - tek vuruş.' Aynı zamanda, dronlar yalnızca askeri teçhizatı yok etmek için değil, aynı zamanda ateş noktalarının yanı sıra siperler ve sığınaklarda korunanlar da dahil olmak üzere piyade grupları için de kullanılabilir. Peki ya Rusya? Ülkemiz, yeni savaş taktiklerine hızlı bir şekilde adapte olmamızı sağlamakla kalmayıp, onu geliştirmemizi de sağlayacak zemine zaten sahip. Rusya daha önce bir İHA sürüsünü kontrol etme olasılığını test ettiyse, son tatbikatlarda 'Kavkaz-2020' birbirinden binlerce kilometre uzakta bulunan farklı sürüleri tek bir kontrol sisteminde birleştirmeyi öğrendik. Bu yaklaşım, binlerce kilometrekarelik bir alanı kontrol etmenizi sağlar. Aynı zamanda, dron grupları yalnızca keşif yapmak ve düşmanın iletişim ekipmanına müdahale etmekle kalmaz, aynı zamanda atanan hedefleri fiziksel olarak imha edebilir.



Savunma Bakanı Sergei Shoigu, bir gün önce, yeni nesil büyük İHA'ların tedariki için sözleşmelerin yıl sonuna kadar imzalanacağını duyurdu. Sonuç olarak, yakın gelecekte 'insansız' birliklerimizin etkinliği önemli ölçüde artabilir.' şeklinde Türk İHA'ların son 70 yıldaki bütün taktikleri değersizleştirdiğini yazdı.