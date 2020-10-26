NASA heyecan veren keşfi duyurdu!

NASA'nın ilk kez ayın güneşli yüzeyinde su izleri bulduğu açıklandı. Tarihi keşfin Stratosfer Gözlemevi Teleskobu SOFIA kullanılarak yapıldığı aktarıldı.



Suyun Clavius kraterinde tespit edildiği duyurulurken kraterin ayın güney yarım küresinde olduğu ifade edildi.



NASA yöneticisi Bridenstine, bütün dünyanın beklediği haberi Twitter'dan duyurdu. Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"@SOFIATelescope'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan emin değiliz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."



NASA'dan yapılan açıklamada, 2,7 metre aynalı teleskop taşıyan "Boeing 747SP" tipi uçak olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi'nin keşfinin "ajansın Ay hakkında daha fazla şey öğrenme çabalarına katkıda bulunacağı" ifade edilmişti.



Açıklamada, "Ay'ın ilmini anlamak, iç Güneş Sistemi'nin geniş tarihinde parçaları bir araya getirmeye de yardımcı olabilir." ifadesine yer verilmişti.



Ay'a ilişkin yeni keşfin 26 Ekim Pazartesi günü telekonferansla açıklanacağı belirtildi.