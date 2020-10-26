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Mercedes bayisine kızdı lüks aracını ateşe verdi!

Dünya bu ilginç görüntüleri tartışıyor! Bir Rus vlogger, satış sonrası servis sorunları olduğunu iddia ettiği lüks otomobilini helikopterden atmıştı. Aynı otomobil markasının farklı bir modelini kullanan başka bir sosyal medya fenomeni, aracından memnun kalmadığı için kameralar önünde onu ateşe verdi! İşte, lüks otomobilin alev alev yandığı o anlara ait görüntüler...

Dünya / 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:57
Mercedes bayisine kızdı lüks aracını ateşe verdi!

Mikhail Litvin, lüks bir otomobil satın aldığı bir galeri ile sürekli kavga eden Rus vlogger dikkat çeken bir harekete imza attı. Gelen son dakika haberine göre, dört kapılı otomobili aldığından beri sürekli bozuldu ve satın aldığı bayi bu konuda hiçbir şey yapmadı. İddiaya göre arabasını bayiye beş kez göndermişti - her durumda bayi aracı tamir etmemek için bahane bularak geri gönderdi.

YANAN ARACIN ÖNÜNDE MANGALDA SOSİS YEDİ

Rusya'nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri Mihail Litvin uzun süre önce lüks bir araç aldı. Aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu.

Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova'daki boş bir araziye götürdü. Litvin, benzin bidonunu aracından başlayarak yere dökerken, diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.

Sosyal medya fenomeni Litvin çakmağı yere atarken, alevler hızla ilerleyerek araca ulaştı. Rusya'da piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL civarında olan lüks araç arazinin ortasında yandı.

Litvin ise yanında getirdiği Rus yapımı eski bir araca bindi. Marşı basmayan eski Rus aracını arkadaşları iterek çalıştırırken Litvin, aracıyla tarladan ayrıldı.

YALANCILIKLA SUÇLANDI

Fenomen Mihail Litvin, lüks aracını yaktığı anların görüntülerini milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntüler bazı takipçiler tarafından beğeni alırken, birçok kişi ise Litvin'i şov yapmakla suçladı.

Sosyal medya kullanıcıları Litvin'in söz konusu görüntüleri paylaşarak aracın değerinden daha fazla para kazanacağını savundu.

Öte yandan Rus sosyal medya fenomeni, ülkenin en çok kazanan fenomenleri arasında bulunuyor.

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