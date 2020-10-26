İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti!

İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı. Mastürbasyon göüntülerini çeken kadının polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.