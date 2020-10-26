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Hatay'daki teröristler kameralara yansıdı!

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valiliği, iki teröristin takibe alındığı ve çatışma çıktığını duyururken o teröristlere ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:21
Hatay'daki teröristler kameralara yansıdı!

HATAY'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valiliği, İskenderun'daki olayda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

O teröristler bunlar mı?

Hatay Valiliği, Payas kontrol noktasında durumundan şüphelenilen 2 teröristin takip edildiği ve İskenderun'da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bu arada takip edilen araca ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. İşte polisin takip ettiği iddia edilen o araç;

 

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