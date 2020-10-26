Galaxy Note serisi bitiyor! Gizli rapor ortaya çıktı...

Samsung yeni telefonları üstünde sıkı şekilde çalışıyor. Galaxy S21 hakkında zaten söylentiler çıktı. Bununla birlikte Galaxy Note serisiyle ilgili bir takım dedikodular var. Ağustos ayında yayınlanan raporda, Note serisinin son bulabileceği, Note 30'un 2021'in 2. yarısı için onaylanmadığı ileri sürülmüştü. Koreli yayın The Elec'in yeni paylaştığı bir haber bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı.



The Elec, UBI Research'e dayandırdığı haberinde Samsung'un Galaxy Z Fold 3'e S Pen'i eklemek istediği ve bu konuya yoğunlaştığını belirtiliyor.



Galaxy Note serisinde EMR (Electro-Magnetic Resonance) teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde uyumlu cihazın ekranı kaleme güç sağlıyor. Sonuç olarak kalem kendi başına bir pile ihtiyaç duymuyor. Böylece kalem daha ince ve hafif hale geliyor.



Katlanabilir bir telefonun ekranı ise geleneksel bir telefon kadar dayanıklı olmadığından dolayı, Samsung, Galaxy Z Fold 3'te AES (Active Electrostatic) teknolojisine geçmeyi düşünüyor.



EMR'de parmak ve dokunma işlevleri için iki ayrı dijitalleştirici bulunuyor. AES'de ise hem kalem hem de parmak dokunmaları için ise aynı sensör kullanılıyor. Katlanabilir ekranlar zaten oldukça karmaşık yapıda olduğu için bir dijitalleştiricinin olması mantıklı.



Bununla birlikte Samsung, Fold 3'ün S Pen'in basıncına dayanmak için daha kalın UTG cam kullanmayı planlıyor. Ayrıca Fold 3 ekran altı kameraya sahip olan ilk Samsung telefon da olacak.



Diğer detaylar ise halen bilinmiyor. İşte bu noktada eski raporda yazılanlar yeniden gündeme getirildi. Eski iddialarda Galaxy Fold serisinin S Pen'e sahip olacağı ve Note serisinin yerini almaya hazırlandığı belirtilmişti. Galaxy S Ultra modelinin de klasik Note cihazına dönebileceği belirtilmişti.



