Berat Albayrak: 'Ekonomimiz rotasında ilerliyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi.' dedi.



Güven endeksi ekimde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6,4, perakende ticarette yüzde 1,7 ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı.



Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesine yükseldi.



İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesine yükseldi.



