Bakanlık onlarca aracı satışa çıkardı! Fiyatlar ise 20 bin TL'den başlıyor...

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.



İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.



Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkarılan 140 araçtan bazıları şöyle...



Tüm araçlara uygun fiyatlarından dolayı ilgi büyük.



2006 model Mercedes / 155 bin km / İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 / İhale fiyatı 91 bin TL.



2006 model Skoda Fabia / 134 bin km / İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 / İhale fiyatı 49 bin 800 TL.



2009 model Kia Carens / 137 bin km / İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 / İhale fiyatı 86 bin 800 TL.



2003 model Mercedes CLK 270 / 193 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 105 bin TL.



2000 model Peugeot 406 / 295 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 50 bin TL.



2004 model Renault Megane / 249 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 51 bin TL.



2004 model Mercedes ML 350 / 252 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 104 bin TL.



2009 model Cıtroen Picasso / 261 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 90 bin TL.



2009 model Volkswagen Passat / 234 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 80 bin TL.



2005 model Ford KA / 107 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 41 bin TL.



2003 model BMW X5 / 302 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 81 bin TL.



2003 model Volkswagen Polo / 241 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 50 bin TL.



2003 model Opel Zafira / 228 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 36 bin TL.



2006 model Skoda Octavia / 144 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 45 bin TL.



2010 model Ford Mustang / 234 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 600 bin TL.



2002 model Porsche Boxster / 145 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 185 bin TL.



2002 model Mercedes E 200 / 302 bin km / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 70 bin TL.



2003 model Suzuki LT 80 / İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 / İhale fiyatı 2500 bin TL.



2001 model Opel Agila / 213 bin km / İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 / İhale fiyatı 20 bin TL.



2002 model Chrysler / 316 bin km / İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 / İhale fiyatı 88 bin 600 TL.



2005 model Renault Laguna / İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 / İhale fiyatı 47 bin 200 TL.



2004 model Volkswagen Golf / 318 bin km / İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 / İhale fiyatı 78 bin 800 TL.



2003 model Alfa Romeo 156 / İhale bitiş tarihi: 30 Ekim 2020 / İhale fiyatı 72 bin TL.



2008 model Hyundai Verna / İhale bitiş tarihi: 30 Ekim 2020 / İhale fiyatı 68 bin TL.



2008 model Mercedes S320 / 229 bin km / İhale bitiş tarihi: 30 Ekim 2020 / İhale fiyatı 460 bin TL.



2014 model Mercedes ML 350 / 279 bin km / İhale bitiş tarihi: 30 Ekim 2020 / İhale fiyatı 690 bin TL.



Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı.



Araçların fiyatları piyasadaki emsallerine göre aşağıda kalıyor. Araçlar, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.



Farklı sebeplerle satışa çıkarılan araç ve eşya satışlarına ilgi arttı. Salgın döneminde ise 3736 aracın satışı gerçekleşti.



Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor.



Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor.



Araçlar üç iş günü teklife açık halde kalıyor. Bu süre içerinde isteyenler aracı gidip yakından görebiliyor.



Ayrıca e-ihale siteminde bu araçların oto ekspertiz raporları da bulunuyor.



Alıcı vatandaşın e-ihale siteminde teklif verebilmeleri için yüzde 10 teminat tutarının olması gerekiyor.



En yüksek teklifi veren katılımcı araç bedelini 7 gün içinde ödüyor.



Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ikinci en yüksek teklifi yapmış kişi ihaleyi kazanmış sayılıyor.



Öte yandan salgın sürecinde ise bu araçların satışında yüzde 44'lük artış görüldü.



İşte ihalede satılan araçlar;



Hummer



İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira



Lincoln Limuzin



İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira



Mercedes C220 CDI



İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira



Peugeot 407 SW



İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira



Audi A4



İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira



Opel Vectra



İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira



Peugeot Partner



İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira