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Bak sen şu tesadüfe! Geçtiğimiz hafta uyarmışlardı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisle çatışan teröristlerden birisinin üzerindeki bombanın infilak etmesi paniğe sebep oldu. Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta ABD Konsolosluğu'ndan yapılan uyarıda terör saldırısı olabileceğine dikkat çekilmişti.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 21:51
Bak sen şu tesadüfe! Geçtiğimiz hafta uyarmışlardı!

Hatay'da teröristlerin polisle girdiği çatışmada bir teröristin üzerinde taşıdığı bombanın infilak etmesi ilçede paniğe neden oldu. 

Teröristler Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise ateş açtı. Teröristlerin peşine düşen polis ekipleri zanlıları İskenderun İlçesinde sıkıştırdı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri ölü olarak ele geçirildi.

Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de etkisiz hale getirilmesi için çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin üzerindeki bombanın da çatışma esnasında patladığı öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde canlı bomba kendini patlattı. Patlamanın ardından terör örgütü mensupları ile polis arasında çatışma çıktı.

Aynı saatlerde Payas ilçesinde de Jandarma'nın kontrol noktasına silahlı saldırı oldu. İskenderun'da bir emniyet amiri, Payas'ta da bir astsubay yaralandı.

ABD UYARI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Türkiye'de bir terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yapmıştı.

ELÇİLİKLERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATMIŞLARDI

Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD Elçilik görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

SALDIRILARIN ARKASINDA ABD Mİ VAR?

Büyük bir tesadüf olacak ki bu hafta Türkiye'de böyle bir terör saldırısına kalkışılması, saldırıları planlayan gücün ABD olabileceği ihtimalini yükseltti. 

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