Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet etti

MHP Mamak İlçe Başkanı Av.Mustafa ESEN Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmaları ile ilgili Basın açıklaması yaptı.



Esen, 'Üzerinde bulunduğumuz Çarşıiçi Caddesi Mamak'ın kuruluş tarihi kadar eski bir caddedir. Ankara metropol bir ilçe olmadan önce yıllarca Ankara'nın doğu illerine bağlandığı Samsun Yolundan Şehir içine girişin yapıldığı karayolu olarak Ankara'ya ve Ankaralılara hizmet etmiş bir yoldur. Zamanla Ankara'nın ve Mamak'ın gelişmesi ve büyümesi ile Ana karayolu olmaktan çıkmış Mamağı şehir merkezine bağlayan ana yol olarak hizmet etmiştir. Yine zamanla ilçemizi şehir merkezine bağlayan ana cadde Mamak Caddesi açılınca tali ana cadde olarak hizmet etmiştir.Mamak'ın tarihi kadar eski ve sembol bir cadde olan çarşı içi caddesi bu gün itibarı ile adeta Mamak'ın en kalabalık ve en bakımsız caddesi konumundadır. Caddenin hemen arkasında Mamak Kaymakamlığı ve birim müdürlüklerinin hizmet binaları ,Mamak Belediyesi hizmet binası , Mamağımızın iki noterinden biri bulunmaktadır.



Çarşı içi caddesinin yarım asırdan fazladır İlçemizin ticaret merkezlerinden biri olduğu düşünüldüğünde kalabalığın yoğunluğu hat safhaya ulaşmaktadır. Salgın nedeni ile tapu müdürlüğü , noter ve ilçe sağlık müdürlüğünde işlem yapacak vatandaşlarımızın oluşturduğu kuyruk caddeye taşmaktadır. Yaklaşık bir yıldır ASKİ tam Belediye binasının önünde bitmeyen bir çalışma başlatmıştır. Bu nedenle ilçemizin şehre girişini sağlayan yaklaşık 1 km lik kısmı kapalı olup şehre taşıtla giriş ve çıkışlar çarşı içi caddesinden yapılmaktadır. Kamu kurumlarında işi olan vatandaşların araç ile gelebilecekleri tek yol burasıdır. Tolu taşıma veya özel araç fark etmemektedir. ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığın Mamak Caddesinin bu kısmındaki çalışmayı yaklaşık bir yıldır bitirmemesini anlayabilmiş değiliz. Üzerinde bulunduğumuz Çarşı içi Caddesi bu yoğunlukta ve bakımsızlıkta iken tam ilçe binamızın ve Ülkü ocağı binamızın bulunduğu iki binanın önünde kaldırım çalışması yapılmıştır. Kaldırım çalışması nedeniyle yolun asfalt kısmı kazınmış araçların gittiği yer ile kazınan kısım arasında kot farkı oluşmuştur.



Kazınan kısımdaki logar kapakları açıkta kalmış ,ağzı açılmış ve tehlike arz eder duruma gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve ASKİ nin bütçesi düşüldüğünde iki binanın önünün asfaltının yapılmaması logar düzenlemenin yapılmamasını manidar buluyoruz. Yaklaşık 1 yıldır gördüğünüz bu vaziyet nedeni ile vatandaşlarımız mağdur olmakta , partililerimiz ilçe binamıza gelmekte zorluk çekmekte , vatandaşların araçları zarar görmektedir. Bölgede yaşayan bir vatandaş olarak mağduruz. Gösterilen bölümün yapımı için yaptığımız başvurulardan netice alamadık. Özellikle cezalandırıldığımız düşüncesindeyiz. Mamaklı olarak bu ayrımcılığı hak etmiyoruz. Sanal algı yaratarak başarılı olduklarını iddia eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını ve yetkililerini görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Cumhur ittifakını Mamak ta cezalandırma mantığında olanları bir önce görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Toplumcu hizmete dayalı belediyecilik anlayışının karşısında konumlanan Ankara Büyükşehir belediye Başkanlığının kendi yarattığı asılsız gerçek dışı algı yerine temel alt yapı hizmetlerini yapmaya davet ediyoruz' dedi.