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85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın

Kış ayının yaklaşması ve yapılan zamlarla elektrik faturasındaki kabarmayı minimuma indirmek mümkün. Elektrik faturanız yüksek geliyorsa tedarikçinin değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Bu sayede ödediğiniz teminatı geri alır, yeni şirkete teminat ödemezsiniz hem de 3-4 aylık fatura bedeliniz cebinizde kalır.

Ekonomi / 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:11
85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın

Elektrik fiyatlarına ekim başında yüzde 5,7'ye varan oranda zam geldi. Pandemi boyutunun yeniden artmasıyla birçok alanda evden çalışma yeniden artış eğilimine girdi. Bazı evlerde kombiler yanmaya başladı. Kasım ayında tüketim ve tabii ki fatura tutarları iyice artacak. Elektrik faturasındaki kabarmanın etkisini azaltmak için kullanım şeklinde değişiklik yapmanın yanı sıra, kullanım saatleri ve elektrik tedarik şirketi değiştirme gibi tedbirler de işe yarayabilir. Beyaz eşyalar, kullanılan elektriğin yüzde 61,8'ini tüketiyor. Yapılan hesaplardan hareketle siz de elektrik kullanımınızın saatlerine, fatura tutarınıza bakıp tasarruf edebilirsiniz. İşte yolları:

Zamana bakın
Kullanıcılar ya tek ya çok zamanlı elektrik kullanıyor. Tek zamanlıda her saat için fiyat aynı. Çok zamanlıda yoğunluğa göre gün 3'e bölünüyor ve 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 olarak ayrılıyor. En pahalı elektrik 17.00-22.00 diliminde. Bu saatlerde evde yoksanız, üç zamanlı tarife size uygun olabilir. Bunun için elektrik tedarikçinizle iletişime geçmelisiniz.

Faturanız kaç TL?
Aylık 85 TL ve üzerinde fatura ödüyorsanız elektrik tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Bu yolla yüzde 10-25 tasarruf edebilirsiniz. Üstelik mevcut tedarikçinize ödediğiniz teminatı geri alır, yeni tedarikçiye teminat ödemezseniz, yılda 3-4 aylık fatura tutarı cebinizde kalabilir.

Prizden çekin
Cihaz fişlerini prizden çıkarın. Cihazları tamamen kapatın veya prizden çıkartın. Bu şekilde en az yüzde 2 tasarruf edersiniz.

Çamaşırda nem
Çamaşırları nemliyken ütüleyin ki, buhar için fazladan elektrik harcamayın. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlayın. Çamaşırı 60 yerine 40 derecede yıkayın, yüzde 55 tasarruf edin.

Ampuller
Tasarruflu ampul kullanın. Tüketimde en az yüzde 20 daha kazançlı olursunuz.

Su ısıtma
Su ısıtıcıları filtreyle kullanın. İçinde oluşan kireçleri sık temizlerseniz daha az elektrik harcarsınız. Ayrıca suyu ocakta ısıtmak daha tasarruflu.

Saç kurutma
Yazın saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanmıyoruz ama kışın şart. Bu cihazla tasarruf için havlu ile saçın iyice kurulanması gerekiyor.

Yalıtım
Evinize yalıtım yaptırın, çift cam kullanın. Yazın soğutma, kışın ısıtma giderlerinde yüzde 30'a varan tasarruf sağlarsınız.

Buzdolabı
Cihazınızın arka kısmı hava almaya müsait olsun, iç ortam sıcaklığını 3-7 dereceye ayarlayın.

Eşyalar
Tasarruflu beyaz eşyaları tercih edin. Elektrik faturasından yüzde 50'ye kadar kazanırsınız.

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