Vakalar 5'e katlandı! Koronavirüste korkutan tablo!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36 bin 964 oldu.



Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.



'AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 113 bin 427 test sonucunda 2 bin 91 yeni hastanın tespit edildiğine işaret ederek, 'Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.



Hastaların tedavisi özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.' ifadelerini kullandı.



BEŞE KATLADI



Sağlık Bakanlığı'nın, 12-18 Ekim tarihlerini içeren haftalık raporu, Bakan Fahrettin Koca'nın 'İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı' açıklamasıyla özellikle vurguladığı İstanbul'daki vahim tabloyu gözler önüne serdi.



KADIKÖY



Megakentte ağustos ayında haftada 882'lere kadar düşen yeni hasta sayısı, önceki hafta 3 bin 576 olarak kayıtlara geçti.



ADALAR



İstanbul'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da haftalık raporda 55 olarak gösterildi. Böylece İstanbul'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 190'a yükseldi.



Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin 12-18 Ekim tarihlerini içeren rapora göre, Türkiye'de ilk koronavirüs hastasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana, laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 348 bin 493 hasta Sağlık Bakanlığı'na bildirildi.



Bu tarihler arasında 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı 14,4 olarak gerçekleşti.



25-49 YAŞTA ARTIŞ



Rapora göre, Sağlık Bakanlığı'na bildirilen tüm hastaların yüzde 49'u kadın, yüzde 51'i erkek. 12-18 Ekim tarihlerini kapsayan haftada Kovid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında hayatını kaybeden çocuk görülmezken, 15 yaş ve altı 596 yeni hasta tespit edildi.



15 yaş ve altındaki toplam hasta sayısı ise 11 Ekim itibarıyla 21 bin 600 iken, bu sayı 18 Ekim itibariyle 22 bin 196'ya çıktı.



Son bir haftada yeni hasta sayısının en fazla arttığı yaş grubu 25-49 yaş arası oldu.



Bu yaş grubunda, bir önceki haftaya göre 6 bin 28 yeni hasta ile toplam hasta sayısı 172 bin 430'a ulaştı.



