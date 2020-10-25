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Şevval Şahin bu soruları bilemeyince stüdyoyu terk etti!

Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, 'Sorgu Sual' programındaki basit sorulara sinirlenip, yayını terk etti. Sakinleşip geri gelen modelin, Fahrettin Koca’yı tanımaması şaşırttı.

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 09:09
Şevval Şahin bu soruları bilemeyince stüdyoyu terk etti!

Şevval Şahin, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti.

21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bıraktı.

Sakinleşip geri gelen Şahin'in, 'Fahrettin Koca'yı (Sağlık Bakanı) tanıyor musunuz?' sorusunu ise 'Pas' diyerek, yanıtlamaması şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir projede yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğu için eleştirilen Şahin, 'Sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum. Miss Turkey'den sonra da bu böyle devam etti. Neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum, ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem' dedi.

Ünlü model, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın, 'Koronavirüs nezle gibi bir şey abartmaya gerek yok' sözlerine ise katılmadığını belirtti.

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