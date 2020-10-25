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İstanbul'da yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi.

İstanbul Kağıthane'de 3 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Gelen son dakika haberine göre yangın çevrede paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahelesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 09:59
İstanbul'da yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi.

Kağıthane'de üç katlı bir işyerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı işyeri itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde ve park halindeki üç araçta hasar oluştu.

BİNADAN KOPAN PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Alevlerin sardığı binadan çıkan yoğun duman etrafa yayıldı. Yangın nedeniyle binadan kopan parçalar işyerinin yanında park halindeki araçların üzerine düştü. Yangın çevre itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bir saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde ve park halindeki üç araçta hasar oluştu.

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