İstanbul'da bu sabah göz gözü görmedi!

Sis nedeniyle bazı İDO iç hat seferleri iptal edildiği öğrenilirken, özellikle trafikte olan sürücülerin ana artellerde görüş mesafesinin 20-30 metreye kadar düştüğü görüldü.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve boğazın büyük bir kısmının sisle kaplanırken, balık tutmak için erken saatlerde Eminönü'ne gelen balıkçılar hem balık tuttu, hem de manzaranın tadını çıkardı.



Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis diğer yandan seyrine doyum olmayan manzaralar da oluşturdu.



Sisin altında kalan İstanbul havadan fotoğraflandı.