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İçişleri Bakanlığından 'Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı' haberlerine yalanlama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Terör örgütü ve yandaşları, son dönemde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kopuşlardan rahatsız olmuşlar ki yalan haberler üretmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 20:47
İçişleri Bakanlığından 'Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı' haberlerine yalanlama

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü ve yandaşlarının 'Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı.' diye, 'Akılla, izanla açıklanamayacak, gerçek dışı haberler servis ettiklerini' belirtti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında, çocukları veya yakınları bölücü terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiği belirlenen ailelerle temas kurulduğunu aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

'Haberlerde adı geçen N.A. isimli şahısla da bu kapsamda, 20 Ekim 2020 tarihinde Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilerek, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, haberlerde bahsedilen partiye yönelik tek bir soru sorulmamıştır. Anlıyoruz! Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin 'evlat nöbeti' tüm küfürlerinize rağmen daha da büyüyerek devam ediyor. Ailelerin de desteğiyle, bu yılın 10 aylık döneminde sadece ikna yoluyla 185 örgüt mensubu teslim oldu. 2016'dan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 807.'

'SON ÇIRPINIŞLARINIZ'
Terör örgütüne katılımın son yılların en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çeken Çataklı, paylaşımında, 'Eylem yapamaz hale de geldiniz. Son çırpınışlarınız.' ifadelerine yer verdi.

Çataklı, ayrıca ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütü içerisinde yaşadıklarını anlattığı TRT Haber'de yayımlanan 'Yol Ayrımı' belgeselini de 'İşte sizden kaçanların yaşadıkları, anlattıkları.' cümleleriyle paylaştı.

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