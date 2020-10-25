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CHP liyakat dedikçe kadrolaşıyor! Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Su uzmanı olarak işe başlamış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız" şeklinde uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine CHP'de sayısız bankamatikçi olduğu ortaya çıkmıştı. Edinilen son bilgiye göre de Canan Kaftancıoğlu’nun eski yardımcısı; Hamidiye Su A.Ş.’de “kapsam dışı uzman” sıfatıyla işe başlamış!

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 19:13
CHP liyakat dedikçe kadrolaşıyor! Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Su uzmanı olarak işe başlamış!

CHP İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı İlayda Çağla Koçoğlu'nun; İBB iştiraki Hamidiye Su A.Ş.'de 'kapsam dışı uzman' sıfatıyla işe başlamış! Edinilen son dakika bilgisinde CHP İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı İlayda Çağla Koçoğlu'nun; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye Su A.Ş.'de 'kapsam dışı uzman' sıfatıyla işe başladığı öğrenildi.

KOÇOĞLU, KAPSAM DIŞI UZMAN GÖREVİYLE HAMİDİYE SU A.Ş.'DE İŞE BAŞLADI

Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24 Temmuz 2019 tarihinde toplandığı, İlayda Çağla Koçoğlu'nun kapsaHamidiye Su A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24 Temmuz 2019 tarihli kararı şöyle:

'Gündem: 'Kapsam Dışı Uzman Görevi ile işe başlama hakkında.' Yönetim Kurulumuz Sayın Muzaffer Saraç başkanlığında toplandı.

Karar: Sayın İlayda Çağla Koçoğlu'nun şirketimizde uzman unvanıyla ve 5 bin 150 TL/brüt ücret ile işbaşı yaptırılmasına Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda oy birliğiyle karar verilmiştir'

'PARTİZANCA UYGULAMALARDAN KESİNLİKLE KAÇININIZ' DEDİKÇE AYNISINI YAPIYORLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 'Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız' şeklinde uyarıda bulunmuştu.

KOÇOĞLU, CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISIYKEN DE BANKAMATİK MEMURDU!

İlayda Çağla Koçoğlu'nun; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olduğu dönemde CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne ait Kasdaş Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bankamatik memur olarak çalışmıştı.m dışı uzman görevi ile işe başlamasına yönelik karar aldığı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu

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