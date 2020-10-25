Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışarıdan genç bir kızın bağırma seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında biri kadın iki gencin tartıştığını gördü. Şahıs, bu sırada genç kıza sert bir tokat attı. Tokat sesi adeta caddede yankılanırken, şahıs bir tokat daha attı. Genç kızın darp edildiğini gören bazı mahalle sakinleri balkonlarından şahsa tepki gösterdi. Tokat sonrası sarsılan genç kız arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabilirken, şahıs tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak : İHA

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