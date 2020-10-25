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6., 7., 10. ve 11. sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Okulların açılması ve yüz yüze eğitimle ilgili son dakika gelişmesi! Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle okullardaki yüz yüze eğitim süreci de sekteye uğramıştı. Uzun süredir evden EBA TV ile derslerine devam eden öğrenciler ve velileri 'Okullar ne zaman açılacak, okula ne zaman gidilecek?' sorularının cevabını arıyor. Sabah Gazetesi'nden Burak Çelik'in kulis bilgisine göre 6., 7., 10. ve 11. sınıflarda da yüz yüze eğitime başlanacak. 23 Kasım'dan sonra tüm sınıflar yüz yüze eğitime geçebilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Eğitim / 25 Ekim 2020 Pazar 20:53
6., 7., 10. ve 11. sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Son günlerde en çok merak edilen konular arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak yüz yüze eğitim kararı yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda vaka sayısının yükselmediğini sınıfların dışarıdaki yerlerden daha güvenli olduğunu belirtmişti. Gelen son dakika bilgisine göre ise 6., 7., 10. ve 11. sınıfların da yüz yüze eğitime geçeceği konuşulmaya başlandı. Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime geçeceği fakat yüz yüze eğitimin haftada iki günden fazla olmayacağı da öngörüler arasında yerini alırken MEB tarafından henüz bu bilgiyi doğrular nitelikte bir açıklama gelmedi...

SON DAKİKA HABERİ: TÜM SINIFLARIN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEĞİ MASADA

Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitime geçebilmesi adına kolları sıvadı. Tüm sınıfların yüz yüze eğitime geçişinin 23 Kasım'da olacağı yönünde planlamaların gerçekleştiği bilgisine ulaşılırken öte yandan yüz yüze eğitimin haftada 2 günden fazla olmayacağı konusu da konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor.
Son dakika haberi: 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor! Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarının ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.

'TÜM KADEMELERDE'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılma tarihine ilişkin, 'Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım' açıklamasını yapmıştı.

'KATILIM YÜZDE 80'LERE YAKIN'

Okullarda yüz yüze katılımın da yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, 'Yüzde 80'lere yakın bir katılım var. Bu katılımın bizim beklentimizin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aslında genel olarak tüm kademelerde yüzde 70'lerin üstünde; ama bazılarında yüzde 90'lara varıyor, bazılarında yüzde 75'lerde kalıyor; ama yaklaşık olarak yüzde 80'lere yakın bir katılım var' ifadelerini kullanmıştı.

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