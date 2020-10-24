Şişli'de korku dolu dakikalar! Otel odasında 3 kişi vuruldu...

Şişli Mecidiyeköy'de otel odasındaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.



OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ



Silahlı saldırı yaşanan bölgeden ajanslar ilk fotoğrafları servis etti. İşte o fotoğraflar...













