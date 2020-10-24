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İBB Başkanı İmamoğlu koronavirüs oldu! Peki hangi belirtileri gösterdi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse yakalandı. Peki İmamoğlu hastalığa yakalandığını nasıl anladı? Hangi belirtileri gösterdi? Tüm bu sorular ile ilgili hastaneden açıklama geldi.

Güncel / 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:55
İBB Başkanı İmamoğlu koronavirüs oldu! Peki hangi belirtileri gösterdi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirise yakalandı, İmamoğlu özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun üst solunum yolları enfeksiyonu belirtileri gösterdiği ve yapılan testte koronavirüse yakalandığının ortaya çıktığı açıklandı.

İşte o açıklama;
İstanbul Büyükkşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 23 Ekim 2020 tarihinde saat 22:00'da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur. Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü

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