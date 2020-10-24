USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,41

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı'na CNN 'den soğuk duş: Sizin politikanız bu mudur?

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e verdiği röportajda zor anlar yaşadı. Gazeteci Kristin Amanpour’un BM Güvenlik Konseyi kararları ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ırkçı söylemlerini hatırlatması üzerine Mnatsakanyan söyleyecek bir şey bulamadı.

Dünya / 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:28
Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı'na CNN 'den soğuk duş: Sizin politikanız bu mudur?

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e konuştu. Gazeteci Kristin Amanpour'un sorularını yanıtlayan Mnatsakanyan, zor anlar yaşadı. Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Ancak gazeteci Kristin Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak işgal altındaki Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve komşu topraklardan Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini ve Azerbaycan halkının evlerine dönme hakkını tanıyan BM Genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararını hatırlattı. Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı.

"SİZİN POLİTİKANIZ BU MUDUR?"
Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu ifade etti. Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, 'Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?' dedi.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı