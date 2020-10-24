Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı'na CNN 'den soğuk duş: Sizin politikanız bu mudur?

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı'na CNN 'den soğuk duş: Sizin politikanız bu mudur?

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e verdiği röportajda zor anlar yaşadı. Gazeteci Kristin Amanpour’un BM Güvenlik Konseyi kararları ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ırkçı söylemlerini hatırlatması üzerine Mnatsakanyan söyleyecek bir şey bulamadı.