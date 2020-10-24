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Erdoğan'ın sözleri zorlarına gitti! Büyükelçiyi çağırdılar

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdı.

Dünya / 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:17
Erdoğan'ın sözleri zorlarına gitti! Büyükelçiyi çağırdılar

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak için ülkeye çağırdığını bildirdi.
 
Elysee Sarayı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu savunuldu.
 
Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak için ülkeye çağırdığı belirtildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
 
"Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum."

FransaRecep Tayyip Erdoğan

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