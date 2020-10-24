Enver Altaylı ByLock'tan çıktı! Şoke eden yazışmalar...

İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendi partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ bağlantısı yöneltmesi ve FETÖ'ye yardımdan tutuklanan dayısı Enver Altaylı üzerinden bazı suçlamalarda bulunması Enver Altaylı'yı tekrar kamuoyunun gündemine getirdi. Altaylı hakkında hazırlanan iddianamenin bugüne kadar çok gündeme gelmeyen bölümleri araştırıldı. Ortaya çok dikkat çekici detaylar çıktı. Bu detaylar arasında bazı örgüt üyelerinin Bylock'ta Altaylı hakkındaki yazışmaları da var. Bu yazışmalardan birinde Altaylı'nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmek için ABD'ye gittiği de yazıyor. Bu dönemde Adil Öksüz'ün de orada olması dikkat çekiyor.







BYLOCK İÇERİKLERİNDE ALTAYLI ADI GEÇİYOR



İddianamede Enver Altaylı'nın Bylock yerine 'Signal' adlı bir uygulama kullandığı yer alıyor. Daha önceki tespit ve itiraflara dayanılarak da bu programı sadece yöneticilerin kullandığı belirtiliyor. Altaylı da görüşmelerini bu program üzerinden yaptığını ifadesinde kabul ediyor. Ancak neden bu programı kullandığını açıklamıyor. Savcılık bugüne kadar elde edilen Bylock içerikleri üzerinde Altaylı'nın adını anahtar kelime olarak kullanıp araştırma yaptı. 21 Mayıs 2019 tarihli savcılık talimatıyla yapılan bu araştırma sonucunda Altaylı'nın adının geçtiği Bylock içerikleri tespit edildi. Bu tespitlerden birinde Salih Yaylacı'nın 26 Haziran 2015'teki Bylock yazışmasındaki 'Şayet ben Enver Altaylı ile H.E'yi (Hocaefendi-Gülen) görüştürme noktasında bir kanal olabilecek isem buna söz verirsem, bu cumartesi (27 Haziran 2015) MÖ (Mustafa Özcan) ile ABD'de görüştüğümde MÖ'den H.E. ile randevu konusunda ısrar etmeyecek. Yoksa orada olduğu zaman diliminde görüşmek istiyor' ifadeleri yer alıyor.



21 HAZİRAN'DA ABD'YE GİTTİ



Polisin yaptığı incelemeye göre Altaylı 21 Haziran 2015'te Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaptı. 2 Temmuz'da da yurda giriş yaptı. Dijital verilere göre Altaylı bu görüşmelerin yapıldığı dönemde New York'taydı. Adil Öksüz hakkındaki soruşturmada elde edilen verilere göre o dönem 'Deniz Kuvvetleri İmamı' olan Öksüz de 26 Mayıs 2015'te ABD'ye gitti ve 28 Temmuz 2015'te Türkiye'ye döndü. Yani Altaylı ve Öksüz aynı dönemde ABD'deydi. Ancak aralarında görüşme olup olmadığına dair henüz bir bilgi veya tespit edilmiş bir veri yok.



SADECE ÜST DÜZEY ÖRGÜT ÜYELERİNCE KULLANILIYOR



İddianamede Signal programı için de şu değerlendirme var: 'İlk kez 2017'de Konya'daki 'gaybubet' evlerine düzenlenen operasyonda tespit edilen program, sadece üst düzey örgüt üyelerince kullanılıyor ve kullanıcılar mesajların hangi periyotlarda otomatik silineceğini kendileri belirliyor. Örgütün yeni yapılanmasında üst rütbedeki sözde yöneticilerin, Signal vasıtasıyla il, ilçe veya eyalet imamlarına gönderdiği talimatlar, alt kesimdeki FETÖ mensuplarına aktarılıyor. Signal, darbe girişiminin ardından yeniden yapılanma çabasındaki FETÖ'nün ByLock yerine kullandığı haberleşme programı olarak biliniyor. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, şifreli haberleşme programı Signal'in içeriğine ulaşmak, yazışma, fotoğraf ve görüntülerin kullanıcıların belirlediği zaman aralığında silinebilmesi nedeniyle ByLock'a göre daha zor. Program, mesajlaşmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası arama yapılmasına da imkân sağlıyor.