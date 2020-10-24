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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Siyaset / 24 Ekim 2020 Cumartesi 14:34
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Azerbaycan televizyonunda spiker kardeşimin gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım ve şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz, işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.

Kayseri girdiğimiz he seçimde önüne arkasına, sağına soluna bakmadan yanımızda yer aldı. Girdiğimiz her savaşta göğsünü siper etmekten kaçınmadı.

Kayseri'de belediyelerimiz ve TOKİ vasıtası ile 20 yılda 100 bin konutu dönüştürdük. Kayseri, gece kondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Kayseri'nin kendisi dünyada bir marka haline gelmiştir. 2023'ün sembolü olan bu şehrimizin, 2053 vizyonumuzun da sancaktarlığını yapacağına inanıyorum.

İlk kongremizi Şırnak'ta yaptık. Büyükşehir olarak ilk kongremizi ise Kayseri'de yapıyoruz. Yarın da inşallah Malatya'da olacağız.

Gelişmiş denilen devletlerin bırakın dünyayı yönetmeyi, kendi vatandaşlarına bile faydası olamadığına şahit olduk. Türkiye, bu hercümerç içinde hak ettiği yeri bulmanın peşinde. Asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkmakta kararlıyız.

Bizim kimsenin toprağı, hakkı, hukuku ve topraklarında gözümüz yok. Sadece kendimiz ve birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını korumaya çalışıyoruz. Binlerce KM öteden gelip burnumuzun dibinde terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz. Kayseri'de bombalı saldırı yapan bir haini saklandığı ininde bulup ülkemize getirdik. Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanlarını yerde mi bırakalım?

Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi Akdeniz için umutlarımızı artırmıştır. İnşallah bu bölgeden de müjdeler bekliyoruz. Libya'da darbecilerin yanında yer alan tüm ülkelerin demokrasi sicili bozulmuştur. Hele hele bu Macron denen zatın İslam ile derdi nedir? Müslümanlar ile olan derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubuna farklı davranan bir devlet başkanına ne denilebilir? Öncelikle bir akli dengeden kontrol... Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmak, seçimde akıbetini göreceğiz.

Yolunun çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Kendine bir şey kazandıramadı ki, Fransa'ya kazandırsın. Azerbaycan'daki saldırıların arkasında bunlar var. Minsk 3'lüsünde yer alıyorsunuz, ne yaptınız bugüne kadar? Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardınız mı? Ermenilerin Azerbaycan topraklarına saldırıları ile başlayan çatışmalar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarını kurtarma mücadelesine dönüşmüştür.

Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımızı dün izledim. Nigar kızımız orada dertlerini anlatıyor, ve tabi gözleri yaşlı. Biz inşallah onları gözleri yaşlı bırakmayacağız. İnanıyorum ki, Azeri kardeşlerimiz bu mücadeleden zaferle çıkacaklar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz katledilirken, dilleri kapalı, kulakları sağır olanlar vardı. Bugün çatışmalar dursun diyenler riyakarlığın dik alasıdır. Azerbaycan'ın topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vereceğiz.

FransaAzerbaycanLibyaRecep Tayyip Erdoğan

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