Bakanlık uyardı: Bu ürünler ülkeye sokulamayacak

Ticaret Bakanlığı gümrük birimlerini yurt dışından kargo ile getirtilen sağlık ürünlerine ilişkin uyardı. Satın alınan ürünler, doktor veya sağlık kurumu onayı olmadan ülkeye sokulamayacak. İlaç hasta yakını adına gelirse her iki şahıstan da yazılı beyan istenecek.

Bakanlıktan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yazılan yazıda, 1500 euro ve 30 kilogramı geçmeyen kişisel ürünlerin, kargoyla getirilebileceği, 22 euroyu geçmeyen mallarda ise gümrük muafiyeti olduğu hatırlatıldı. Yazıya göre, gümrük limitlerinde, pek parça kargo değil, bir kişiye aynı gün içinde gelen kargolar dikkate alınacak.

Kargoyla para işlemlerine sıkı denetim

İthalatçı şirketlerin numunelik eşya veya model olarak getirdiği mallar, gümrük vergilerinden muaf olarak beyanla geçecek. Posta veya hızlı kargo ile yurda getirilen çek ve nakit para, öncelikle bankalar aracılığıyla transfer edilmesi gereken nitelikte olup olmadığı yönünden incelemeye alınacak. Yurtdışından gelen çek veya paranın posta ve hızlı kargo tarafından alıcıya teslim edilmesine izin verilmeyecek. Bu gibi gönderiler, rezerve odasında muhafaza altına alınacak.

Posta veya hızlı kargo ile şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçlara, gümrük memurunca alıcı şahsın hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kişinin yazılı beyanı ve yapılacak araştırmada kesin kanaat getirilmesi halinde izin verilecek. Gümrüğe sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete sunulması halinde ilaçlar yurda sokulacak. Yurtdışındaki sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen doktor raporu ya da reçete de Türkiye’ye giriş için geçerli belge olarak kabul edilebilecek.

Yolcu beraberi dışında cep telefonu yasağı

Cep telefonunun Türkiye’de serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekiyor. Yolculuk öncesi veya sonrasında kargoyla gönderilen cep telefonları, “yolcu beraberi eşya” kapsamında da olsa yurda kabul edilmeyecek. Cep telefonu yurtdışından, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir şekilde Türkiye’ye sokulamayacak.

Yurtdışına giden yolcuların IMEI numarası kayıtlı olan cep telefonlarının yurtdışında kalması halinde ise bu telefonlara muafiyet tanınabilecek. Bu şekilde yurtdışında kalan telefonlar, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nin internet sitesinden yapılacak IMEI sorgulaması yapılarak kargoyla Türkiye’ye getirilecek.

Sporcu gıdaları kargo ile getirilemeyecek

Yurtdışından gelen hayvansal ve bitkisel ürünler kendi mevzuatlarına göre kontrol edildikten sonra yurda sokulacak. “Takviye edici gıdalar” ve “sporcu gıdaları” ise, posta ve kargoyla Türkiye’ye getirtilemeyecek. Bu ürünleri doktor tavsiyesiyle kullandığını raporla ispatlayanlar ile “Milli Sporcu Belgesi”ni ibraz eden milli sporcular ise yasaktan muaf tutulacak. Kargo ve postayla yurda sokulması yasak olan diğer bazı ürünler ise şöyle:

Tırnaklar, saçlar, dudak ve dişlere uygulanan diş macunu, temizleyici, koku verici gibi kozmetik ürünler, Alkol, alkollü ürünler, tütün ürünleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile ürünleri, uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olan her türlü ürün, Türk temsilciliklerinde elçi, konsolosların, subay, emniyet personeli ve diğer güvenlik görevlilerinin yanlarında getirdiği silahların haricinde ateşli silahlar.