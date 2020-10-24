Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 savunma sistemine ilişkin bir açıklama yaptı.



Hulusi Akar, 400 hava savunma sistemi 83 milyon için zorunluluk haline geldiğini belirterek, ''780 bin metrekarelik vatanımızın egemenlik ve bağımsızlığı ve güvenliği için bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiştir'' ifadelerine yer verdi.



Akar sözlerine şunları da ekledi:



''Bu sistemin tedariki, hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. sistemik tedariki ve sistem kontrolleri NATO'dan uzaklaşma anlamına gelmemektedir. S-300 NATO içinde nasıl kullanılıyorsa S-400'ü aynı şekilde kullanacağız''