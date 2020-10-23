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Yargıtay'dan Cumhuriyet yazarları için mütalaa...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünü köşelerinde yayımlayan Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'ya verilen cezaların onanması yönünde mütalaa bildirdi.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 10:49
Yargıtay'dan Cumhuriyet yazarları için mütalaa...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünü köşelerinde yayımlayan Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'nın, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılmasına yönelik yerel mahkemenin kararının onanması yönünde mütalaada bulundu.

BAŞSAVCILIK: "SANIKLARIN TEMYİZ İTİRAZLARI YERİNDE GÖRÜLMEDİ"

Başsavcılık; İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Karan ve Çetinkaya hakkında verilen ikişer yıl hapis cezası hükmünün onanması için Yargıtay 8. Daire'sine mütaalada bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütaalasında şöyle denildi:

"Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanıklar müdafilerinin suçun usul ve esas yönünden ve ayrıca sübutuna ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine.."

Yargıtay 8. Dairesi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütaalası yönünde karar verdiği takdirde hapis cezaları kesinleşecek.

ÇETİNKAYA VE KARAN İKİŞER YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi; sanıklar Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'ın, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, suçun işlenme şekli, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı ve kasta dayalı kusurların ağırlığına göre, 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Sanıkların, atılı suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmelerine rağmen bu fiili işledikleri için "olası kast" mevcut olduğuna hükmeden mahkeme, cezada 1/3 oranında indirim yaparak sanıkların cezasını ikişer yıla indirdi.

CEZADA ERTELEMEYE GİDİLMEDİ

Mahkeme; sanıklara verilen cezayı, "yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyen açıklamaları sonucunda tekrar suç işlemeyecekleri yolunda olumlu bir kanaat oluşmadığı" gerekçesiyle ertelemedi.


DAVADA BİN 280 MÜŞTEKİ BULUNUYOR

Fransa'da Charlie Hebdo isimli dergide, Hz. Muhammed' e hakaret içeren karikatür yayınlanmış ve karikatür tüm dünyada infial oluşturmuştu. Söz konusu karikatürleri, Cumhuriyet Gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan da gazetelerindeki köşelerinde aynen yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları Bilal ve Sümeyye Erdoğan ile Esra Albayrak ve eşi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında bulunduğu bin 280 kişi, Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetçi oldu.

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