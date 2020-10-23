USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,24 - 9,26

Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit!

Esenyurt’tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece’ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 23 Ekim 2020 Cuma 09:54
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit!
Video için tıklayın

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Esenyurt'ta meydana geldi. Bir mobil uygulama üzerinden taksi çağıran kadın müşteri, gelen taksiye binip Küçükçekmece'ye gitmek istedi. Taksi sürücüsü Mehmet isimli şahıs ise akşam dönüş trafiğine yakalanacağını söyleyerek, müşteriyi metrobüse bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Bu sırada taksi içerisinde sigara içmek isteyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı.

“SENİ GEBERTİRİM KADIN”

Hem gideceği adrese gidemeyip hem de sigara içilmesine izin verilmeyen müşteri bu anları telefonu ile kayıt altına almaya başladı.

Bu durumu gören taksi sürücüsü, genç kadını tehdit edip, “Gebertirim seni, telefonunu kırarım, Allah belanı versin,” diye hakaretlerde bulundu. Bu durum sonrası 'Sigara içmeme izin vermiyorsan beni gideceğim yere götürmek zorundasın' diyen genç kadının bu istediği de taksici tarafından reddedildi. Haramidere metrobüs durağına götürülen genç kadın burada bırakıldı. 15 TL tutan taksi ücretini de talep eden taksici, ücretini alamayınca hakaretlerine devam etti. Bu sırada polisi arayan taksici kadından şikayetçi oldu. Taksiden inen genç kadın ise başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

İKİ TARAFTA ŞİKAYETÇİ

Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsünün izinsiz görüntüsünün çekilmesi ve parasını alamamaktan dolayı şikayetçi olacağı öğrenilirken, kadın müşterinin de karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olaylar ise kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı