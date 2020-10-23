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Rus basınından Türk SİHA'larına övgüler!

Türkiye'nin gökyüzündeki eli, kolu olan ve savaşların seyrini değiştiren bir teknoloji haline gelen yerli üretim SİHA'lar hakkında Rus basınından methiyeler dizildi. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda, Türk SİHA'larını manşetine taşıdı

Dünya / 23 Ekim 2020 Cuma 15:58
Rus basınından Türk SİHA'larına övgüler!

Önce yurt içi operasyonları, sonra Suriye şimdiyse Karabağ. Türkiye'nin kendi üretimi olan Silahlı İnsansız Hava Araçları, artık dünyanın yakından takip ettiği teknolojilerden biri haline geldi.

Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden gösterilen bu silahlara Rus basını da ilgi gösteriyor. Askeri uzman Viktor Baranets, Komsomolskaya Pravda Gazetesi için bir analiz kaleme aldı.

ÖVGÜLER DİZDİLER

Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri hayranlıkla izlediğini anlatan yazar, olan biteni bilgisayar grafikleriyle süslenmiş bir video oyununa benzetti.

Azerbaycan'ın ordu envanterindeki silahların yüzde 95'inin eski Sovyet yapımı silahlar olduğunu vurguladı.

Ancak esas farkı ortaya çıkaran ve Karabağ'da başarıyı getiren silahların Türkiye'den alındığına dikkat çekti.

SAVAŞIN KADERİNE HÜKMEDECEK

Gazetede yer alan analizde, dünyanın modern teknolojilerle örülü bir savaş dönemine girdiğine dikkat çekildi.

Gelecekte en iyi silahlarla donatılmış SİHA'ların, savaşların kaderine hükmedeceği vurgulandı.

Suriye'de denenen Rus yapımı İHA'ların ise yalnızca keşif amaçlı olduğu, ve teknolojik olarak Karabağ'da kullanılan modern SİHA'ların gerisinde kaldığı belirtildi.

Analizde Rusya'nın Karabağ'da yürütülen modern bir savaş anlayışına hazır olup-olmadığı da sorgulandı.

Suriye

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