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Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Sırtına tırmanan kediden kurtulamayan adamın, pantolonu düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam / 23 Ekim 2020 Cuma 13:28
Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Görüntünün adresi bilinmemekle beraber, yaşananlar hem üzüyor hem de güldürüyor.

KEDİ BİR ANDA SALDIRDI

Köpeğini dolaştırmak üzere sokağa çıkan bir adama, kedi saldırdı. Saldırgan kediden kurtulmak talihsiz adam için hiç kolay olmadı.

Sırtına tırmanan kediyi, adamın üzerinden iki kişi zorla indirebildi.

PANTOLONU DÜŞTÜ

Bu sırada adamın pantolonu bile düştü.O anlar önünden geçtiği bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


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