Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Görüntünün adresi bilinmemekle beraber, yaşananlar hem üzüyor hem de güldürüyor.



KEDİ BİR ANDA SALDIRDI



Köpeğini dolaştırmak üzere sokağa çıkan bir adama, kedi saldırdı. Saldırgan kediden kurtulmak talihsiz adam için hiç kolay olmadı.



Sırtına tırmanan kediyi, adamın üzerinden iki kişi zorla indirebildi.



PANTOLONU DÜŞTÜ



Bu sırada adamın pantolonu bile düştü.O anlar önünden geçtiği bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.





