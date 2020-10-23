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İstanbul yine bildiğiniz gibi! Metrobüs tıklım tıklım!

Son dakika...İstanbul'da mesai bitimi sonrası metrobüsteki yoğunluk dikkat çekti. Metrobüs kullanan yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 20:45
İstanbul yine bildiğiniz gibi! Metrobüs tıklım tıklım!

İstanbul'da hafta içi mesai saatinin bitmesinin ardından metrobüste yoğunluk meydana geldi. Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.



CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



1/3'Ü KADAR YOLCU ALINMALI

Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararı alınmıştı.

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