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Genç kızların sevgili kavgası!

Denizli'de 3 genç kızın arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi. Bir erkeğin araya girip, ayırmaya çalıştığı kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların ayıramadığı kavgayı, olay yerine gelen polis bitirdi.

3. Sayfa / 23 Ekim 2020 Cuma 22:49
Genç kızların sevgili kavgası!

Olay, 21 Ekim'de öğle saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki banka şubesinin ATM'si önünde karşılaşan 3 kız arasında tartışma çıktı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kızlar tekmeli yumruklu kavga ederken, aralarındaki erkek ise onları ayırmaya çalıştı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VATANDAŞLAR AYIRAMADI!

Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavgaya, polis ekipleri müdahale edip, sonlandırdı.

AYNI ERKEK YÜZÜNDEN...

Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi.

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