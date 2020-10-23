Genç kızların sevgili kavgası!

Denizli'de 3 genç kızın arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi. Bir erkeğin araya girip, ayırmaya çalıştığı kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların ayıramadığı kavgayı, olay yerine gelen polis bitirdi.